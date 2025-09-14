Správa železnic chce ještě víc zatlačit na nákladní dopravce. Podle zjištění HN se hlavní změny týkají nového vydání Prohlášení o dráze – tedy v podstatě základní sady pravidel pro vlaky. Mělo by platit od 1. ledna 2026.
V první řadě chce Správa železnic zvednout poplatky za takzvanou neprojetou kapacitu – tedy v podstatě za to, že v jízdním řádu je napsaný vlak, který nakonec nejel. Poplatek je tak citelný, že může dál poškodit a omezit nákladní dopravu. Ta teď čelí v celé Evropě nebývalé krizi.
Přidělená kapacita přitom zpravidla dopravcům nezaručuje nic – jedou až tehdy, kdy to nepřekáží osobní dopravě.
Co se dočtete dál
- Jak velké náklady to budou pro dopravce.
- A může se to ještě změnit?
