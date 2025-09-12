Módní společnost zesnulého návrháře Giorgia Armaniho zdědí jeho nadace. Největší slovo v řízení firmy bude mít Armaniho životní partner Pantaleo dell’Orco, který dostane 40 procent hlasovacích práv. Napsala to agentura ANSA s odkazem na text závětí, které Armani sepsal několik měsíců před smrtí. Většina kapitálu společnosti by nakonec měla skončit v rukou investora či na burze. Armani byl podle časopisu Forbes čtvrtým nejbohatším Italem.
Nadaci Giorgia Armaniho bude podle textu závětí, které notářka otevřela ve čtvrtek, svěřen celý kapitál společnosti Giorgio Armani Spa. Ta vlastní firmy působící v módním průmyslu, založené známým návrhářem. Armani v poslední vůli nadaci nařizuje, aby do 18 měsíců od otevření závěti odprodala 15 procent kapitálu společnosti některé z velkých módních skupin LVMH, EssilorLuxottica či L’Oréal nebo jiné podobné firmě. Armani také chce, aby se jeho firma v budoucnosti držela „strohého, moderního, elegantního a neokázalého stylu“.
Svět módy truchlí. V 91 letech zemřel Giorgio Armani, ikona italské krejčoviny
Armani dále nařizuje, aby do pěti let nadace odprodala investorovi, který koupil prvních 15 procent kapitálu, dalších 30 až 54,9 procenta kapitálu společnosti. Armani však umožňuje Dell’Orcovi a svým příbuzným, aby místo přímého prodeje nadaci požádali o to, aby provedla vstup společnosti na burzu. Armani však chce, aby nadace držela nejméně 30,1 procenta kapitálu.
Společnost Giorgio Armani Spa v prohlášení uvedla, že smyslem nařízení v Armaniho závěti je poskytnout společnosti „finanční garanci pro dlouhodobý rozvoj“. Podle vedení společnosti bude prvním úkolem nadace nyní jmenovat generálního ředitele firmy. Firma také tvrdí, že chce „spravovat své aktivity etickým způsobem“ a dále rozvíjet značky Armani, píše agentura ANSA.
Armani, který zemřel minulý týden ve věku 91 let, také svěřil hlasovací práva ve firmě některým ze svých blízkých. Dell’Orco získá 40 procent hlasovacích práv, vnuci Silvana Armaniová a Andrea Camerana pak 15 procent každý. Nadace, v jejímž vedení jsou Dell’Orco i Armaniho příbuzní, bude mít 30 procent hlasů. Velký vliv bude mít na budoucnost ve firmě právě Dell’Orco, který již ve společnosti působí.
Mezi svého životního partnera, příbuzné a některé blízké spolupracovníky rozdělil Armani i svůj další majetek, který tvoří akcie, luxusní nemovitosti v Evropě a v Americe či umělecká díla.
Časopis Forbes označil Armaniho za čtvrtého nejbohatšího Itala. Na začátku roku odhadl hodnotu jeho majetku zhruba na 12 miliard dolarů (250 miliard korun), odhady italských médií mluví o hodnotě od 11 do 13 miliard eur (275 až 325 miliard korun).
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist