Akcie, kryptoměny a zlato mají za sebou další výrazný růst poháněný globálním optimismem. Na historická maxima vyšplhal například celosvětový akciový index MSCI All-Country World, jehož součástí jsou firmy z 23 rozvinutých a 24 rozvíjejících se trhů po celém světě. Minulý týden na novém rekordu zakončil také index Nasdaq, který zahrnuje technologické firmy obchodované na americké burze.
Velký podíl na tom má očekávání investorů a burzovních obchodníků, kteří sází na snížení nákladů na půjčky v USA, kde je největší a nejrozvinutější kapitálový trh. Ve hře ale není jen zářijové snížení úrokových sazeb. Řada investorů věří v optimistický scénář, který by zaručil, že trhy budou ve své jízdě směrem vzhůru pokračovat.
Co se dočtete dál
- Jak pravděpodobné je snížení úrokových sazeb.
- Jaký optimistický scénář trhy očekávají.
- Proč mohou být očekávání trhu mylná.
