Tržní hodnota americké společnosti Alphabet, která je majitelem internetového vyhledávače Google, v pondělí poprvé překonala hranici tří bilionů dolarů (62,1 bilionu korun). Alphabet se připojil k malé skupině společností, které tuto hranici pokořily. Jsou mezi nimi zatím americké firmy Nvidia, Microsoft a Apple, napsala agentura Bloomberg.
Růst ceny akcií je nejnovější známkou zlepšující se nálady vůči firmě. Akcie vzrostly až na rekordních 252,75 dolaru, připisují si více než čtyři procenta. Od dubnového minima posílily o více než 70 procent, což znamená, že tržní hodnota firmy se od té doby zvýšila zhruba o 1,2 bilionu dolaru.
Současný růst akcií podpořilo dlouho očekávané antimonopolní rozhodnutí, které se vyhnulo nejtvrdším sankcím požadovaným regulátory, včetně hrozby, že Alphabet bude muset prodat prohlížeč Chrome. Rozhodnutí přišlo po příznivých výsledcích za druhé čtvrtletí, které ukázaly, že tržby společnosti zvyšuje poptávka po produktech umělé inteligence (AI).
Analytik Citigroup Ron Josey v pondělí zvýšil cílovou cenu akcií společnosti na 280 z 225 dolarů. Odůvodnil to zrychleným vývojem produktů a rostoucím využitím platformy Gemini v reklamních i cloudových službách. Zdůraznil také větší jasnost ohledně „právních a regulačních výzev firmy“ a relativně zdravý internetový reklamní trh. Přestože Google čelí konkurenci v oblasti vyhledávání, Josey uvádí, že společnost lépe využívá své produkty, roste poptávka a zlepšuje se její ziskovost.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist