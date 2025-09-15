Online lékárna Pilulka pokračuje ve velké proměně svého byznysu. Jeden z nejvýraznějších e-commerce hráčů na domácím trhu, pod taktovkou investičního fondu Tomáše Čupra TCF Capital, se snaží vylepšit provozní efektivitu, posílit své technologické schopnosti a prodej zaměřit do oblasti prevence a zdravého životního stylu.
To se různými způsoby propisuje do finanční kondice firmy – na jednu stranu tržby meziročně klesají a zisk EBITDA se propadl do záporu, na druhou stranu se podařilo zkrotit vnitřní dluh a provozní náklady snížit téměř o polovinu. Podle prozatímního výkonného ředitele Petera Kleknera se povedlo Pilulku stabilizovat a nyní přichází řada na nového šéfa. V nejvyšším vedení společnosti probíhají i další personální změny.
Co se dočtete dál
- Kdo je nový šéf Pilulky.
- Jaké jsou další změny ve vedení firmy.
- Jak se prozatímnímu řediteli povedla první část transformace firmy.
- Jaké další kroky firma udělá.
- Co ukazují finanční výsledky.
