Spory o to, jestli se bude Vyšehradský most bourat, nebo opravovat, jsou rozhodnuté. Tedy alespoň prozatím. Ministr dopravy Martin Kupka oznámil, že most se má opravit a zachovat. Zároveň si ale Správa železnic prosadila výrazně větší rozsah oprav, včetně demontáže konstrukce a stavby provizoria.
Zastánci zachování mostu to kritizují – podle nich jde o zbytečně nákladné řešení.
„Ukazuje, že nejvyšší hodnotou v projektu pozice té konstrukce na místě,“ řekl novinářům Kupka a představil plán opravy.
Harmonogram ukazuje, že do roku 2027 by se měla chystat stavba provizorního mostu, ten se postaví v roce 2028. A samotná oprava železné konstrukce ze začátku 20. století by měla následovat v letech 2029 až 2032. A k tomu se přistaví nevýrazná konstrukce, která pojme třetí kolej.
„Když už jdeme do opravy, tak se vším všudy,“ řekl šéf Správy železnic Jiří Svoboda.
Podle Nadačního fondu pro záchranu Vyšehradského mostu je přitom stavba provizoria zbytečně nákladná – podle jeho studie by stačilo opravit stávající konstrukci.
Správa železnic tvrdí, že některé práce by nešlo dělat na mostě nad vodou. A že by se jako provizorium mohla postavit rovnou třetí kolej.
„Je to jedna z variant, že by posloužila ta třetí kolej. Ale musíme zjistit, jestli se to dokáže časově protnout,“ řekl Svoboda.
Připravujeme podrobnosti.
