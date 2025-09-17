Pražské hotely jsou pro investory atraktivní. Cestovní ruch se postupně vzpamatovává z pocovidového útlumu. Ubytovacím zařízením roste obsazenost i tržby, i když stále trochu zaostávají za metropolemi, jako je Berlín nebo Vídeň, s nimiž se hoteliéři rádi srovnávají.
Za prvních šest měsíců letošního roku utratili investoři za pražské hotely celkem 488 milionů eur (11,8 miliardy korun). To bylo více, než za kolik se ve stejném období prodaly hotely v Berlíně (411 milionů eur), a ne o tolik méně než v Paříži (504 milionů eur). A zatímco jeden pokoj v pražských hotelech vyšel kupující v průměru na 300 tisíc eur (7,2 milionu korun), například v Budapešti to bylo 107 tisíc eur. Uvedla to realitněporadenská společnost Cushman & Wakefield.
Co se dočtete dál
- Které další hotely jsou na prodej.
- Jak si stojí hotelový byznys v Praze v kontextu konkurenčních evropských metropolí.
- Jak se v posledních letech vyvíjí obsazenost a tržby hotelů.
