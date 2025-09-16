Evropský automobilový průmysl nevzkvétá a s blížícím se termínem konce prodeje nových automobilů se spalovacími motory roste v oboru nervozita. Důkazem neklidu je třeba dopis zástupců velkých výrobců v čele s německým Mercedesem z konce srpna, ve kterém automobilky opět apelují na Evropskou komisi, aby zmírnila nekompromisní klimatické cíle. Termín přechodu na výrobu čistě bezemisních vozů je podle nich do roku 2035 nedosažitelný; žádají jeho posunutí alespoň o 15 let. Komise by tak měla vzít na milost alespoň kompromisní technologie – například hybridy, vodíková auta, případně vozy s vysoce účinnými spalovacími motory – a to minimálně u dodávek.
Co se dočtete dál
- Jak se staví Evropská komise k požadavku automobilek o odložení zákazu spalovacích motorů.
- Co si Ursula von der Leyen představuje pod pojmem dostupný elektromobil.
- Jaké parametry by mohl mít evropský lidový elektromobil.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.