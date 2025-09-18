Iniciativa pro dostupné bydlení (IDB), společnost Central Group a Česká spořitelna pořádají 18. září 2025 Summit dostupného bydlení, který je tradičním místem setkání a diskuse vrcholných představitelů státu, samospráv, soukromého sektoru a odborníků. Summit se koná pod záštitou ministerstva pro místní rozvoj a Svazu měst a obcí České republiky.
Živý přenos z pražského Obecního domu moderuje Michaela Nováková a můžete ho sledovat od 13:30.
Program summitu:
• Jak zlepšit dostupnost bydlení v Česku – představení aktuální analýzy se zahraničními zkušenostmi, fakty a doporučeními.
• Aktuální průzkumy veřejného mínění – co by měl stát pro podporu dostupnosti bydlení dělat a měl by investovat více do dopravy, nebo do dostupného bydlení?
• Jak financovat výstavbu dostupného bydlení? A jak vytvořit funkční „baťovský systém“ pro výstavbu dostupného bydlení?
• Představení Iniciativy pro dostupné bydlení (IDB) a jejího nového systému „Dostupné byty pro města a obce systémem DESIGN-BUILD“ s využitím typových projektů.
Summit dostupného bydlení
Na Summitu dostupného bydlení se řeší klíčová témata a konkrétní opatření, jak podpořit dostupnost nájemního i vlastnického bydlení v ČR, a to zejména se zaměřením na potřeby měst a obcí a jejich možnosti ve velkém stavět vlastní dostupné nájemní byty. Řeší se zde také možnosti financování výstavby dostupného bydlení. A také optimální praktické nastavení spolupráce veřejného a soukromého sektoru.
Summity se tradičně konají vždy v březnu a září v unikátních historických sálech pražského Obecního domu s účastí zhruba 200 zvaných VIP hostů. Akce jsou také přenášeny online s vysokou sledovaností a mají širokou prezentaci v předních médiích včetně celoplošných televizí.
Summity pořádá Iniciativa pro dostupné bydlení (IDB) a generálními partnery jsou společnosti Central Group a Česká spořitelna. Více informací o summitu (vč. záznamu a fotogalerie předchozích akcí) je k dispozici na arch-rozvoj.cz.
Na akci vystoupí:
Petr Kulhánek, ministr pro místní rozvoj
Zbyněk Stanjura, ministr financí
Patrik Nacher, poslanec, odborník na oblast bydlení
Daniel Ryšávka, ředitel Státního fondu podpory investic
Tomáš Nidetzký, předseda představenstva Národní rozvojové banky
Radka Vladyková, ředitelka Svazu měst a obcí ČR
Tomáš Salomon, generální ředitel České spořitelny
Dušan Kunovský, předseda představenstva Central Group
Pavel Kliment, vedoucí partner KPMG pro stavební a realitní sektor
Jana Mastíková, ředitelka architektonicko-inženýrské společnosti Loxia
Radoslav Sovják, ředitel Národního centra Stavebnictví 4.0 při ČVUT
Daniel Prokop, ředitel PAQ Research, člen Národní ekonomické rady vlády (NERV)
