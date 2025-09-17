Čínské úřady nařídily největším technologickým firmám v zemi přestat nakupovat čipy pro umělou inteligenci (AI) od americké Nvidie. Zároveň mají čínské společnosti zrušit stávající objednávky. Píše o tom web deníku Financial Times (FT). Peking zintenzivňuje úsilí o podporu domácího polovodičového průmyslu a posiluje konkurenční boj se Spojenými státy.
Čínská správa kyberprostoru (CAC) tento týden už nařídila firmám včetně ByteDance a Alibaba, aby ukončily testování a objednávky grafiky RTX Pro 6000D, uvádějí tři zdroje listu. Tu Nvidia před dvěma měsíci uvedla na trh speciálně pro tuto zemi. Nejnovější zákaz jde nad rámec dřívějších pokynů regulačních orgánů, které se zaměřovaly na čip H20, který se široce používá pro AI a Nvidia ho vyrábí také výhradně pro Čínu, píše FT.
Peking vyvíjí tlak na čínské technologické společnosti, aby se zbavily závislosti na společnosti Nvidia. Cílem je vytvořit autonomní dodavatelský řetězec polovodičů, aby Čína mohla konkurovat USA v závodě o vedení v oblasti AI.
Čína je připravena převzít vedení světa, když o něj USA nestojí. Zatím sjednotila hlavně totality
V pondělí se objevila zpráva, že Nvidia v Číně podle tvrzení čínských úřadů porušila antimonopolní zákon. Server The Information už minulý týden informoval, že čínské technologické společnosti Alibaba a Baidu začaly k trénování umělé inteligence využívat vlastní čipy.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist