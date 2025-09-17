Společnost ResInvest Group sídlící v České republice jedná o koupi německé uhelné elektrárny Datteln 4 od Uniperu. Německá státní energetická firma se elektrárny o výkonu jednoho gigawattu musí zbavit v rámci plánu berlínské vlády pro její záchranu. Uvádějí to zdroje agentury Reuters.
Datteln 4 se nachází poblíž Dortmundu na západě Německa. Podnik je nejcennějším aktivem na seznamu položek, které musí společnost Uniper prodat, aby Evropská unie schválila Berlínu záchranný balíček ve výši 13,5 miliardy eur (asi 328 miliard korun). Prodej by znamenal významný krok v restrukturalizaci skupiny, píše Reuters.
Jednání o koupi Datteln 4, kterou Uniper musí prodat do konce roku 2026, by mohla být uzavřena do konce týdne, uvedly dva zdroje agentury Reuters. Formální rozhodnutí podle nich zatím nepadlo.
Pro ResInvest by koupě západoněmecké elektrárny znamenala další rozšíření portfolia poté, co firma založená českým investorem Tomášem Novotným loni odkoupila od společnosti ČEZ dvě uhelné elektrárny v Polsku s celkovou kapacitou 568 megawattů. V dubnu pak získala podíl v australské těžební skupině Fenix Resources Limited a investovala do společnosti Mira Bulk zabývající se přepravou suchého sypkého nákladu, píše agentura.
Novotný je bývalým manažerem Energetického a průmyslového holdingu (EPH) podnikatele Daniela Křetínského. Jeho soukromá obchodní a investiční společnost zajišťuje globální dodávky pro velké evropské a asijské energetické firmy. Specializuje se na hromadné substráty, jako jsou pevná paliva, biomasa, zemědělské plodiny, rudy či kovy, a je aktivní v 16 zemích.
„Můžeme potvrdit, že v současné době probíhají jednání,“ napsal mluvčí ResInvestu agentuře. Jiný třetí zdroj Reuters uvádí, že transakce by elektrárnu, která je v provozu od roku 2020 a dodává elektřinu společnosti Deutsche Bahn, mohla ohodnotit přibližně na miliardu eur. To je méně než 1,5 miliardy, kolik stála její výstavba.
Uniper se v roce 2022 dostal do existenčních potíží kvůli přerušení dodávek ruského plynu do Německa v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Z toho důvodu se firma, německá vláda a její většinový akcionář, kterým byla finská společnost Fortum, dohodli na podzim téhož roku na zestátnění. O převzetí celého Uniperu se podle dřívějších informací Reuters uchází Křetínský.
