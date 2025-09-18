Dva až tři roky by měla trvat spolupráce české strojírenské firmy PBS Group a amerického výrobce motorů RTX – Prat & Whitney na vývoji klíčové součásti, bez níž se neobejde žádné letadlo nebo vrtulník. Smlouvu o této spolupráci, která by měla vyústit také ve společnou výrobu, podepsali ve čtvrtek zástupci obou firem v rezidenci amerického velvyslance v Praze.

Je to jeden ze čtrnácti projektů průmyslové spolupráce, které česká vláda a české firmy dojednaly v rámci nákupu 24 letounů F-35.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Co je klíčový přístroj v letadle.
  • Proč se propojují česká a americká firma.
  • Co je jejich cílem.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.