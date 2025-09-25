Ondřej David, zakladatel advokátní kanceláře DBK Partners a investiční skupiny ICP Group, má za sebou kariéru, kterou by zvládli tři lidé. Právník, jenž stál u stovek velkých transakcí a v minulosti rozváděl premiéra Petra Nečase, dnes rozvíjí developerské projekty na Floridě, kupuje firmy a zároveň pomáhá své dceři s rozjezdem hudební kariéry. U označení miliardář se nicméně ošívá. „Dneska je s trochou nadsázky miliardářem skoro každý, kdo má větší nemovitostní portfolio,“ říká.

Zbývá vám ještě 95 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se Čechovi podniká v USA na Floridě.
  • Jak se z právníka stane hudební manažer a developer.
  • V čem se liší výstavba v USA oproti Česku.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Více informací ze světa ekonomiky, investic, technologií, práva či lifestylu si přečtěte v aktuálním vydání týdeníku Ekonom.