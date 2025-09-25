Většina stran slibuje, že dosáhne vyrovnaného rozpočtu. Podle Michala Skořepy, analytika České spořitelny a předsedy Výboru pro rozpočtové prognózy, je to ale základní omyl české debaty o veřejných financích. „Cíl vyrovnaných rozpočtů má v programech hned několik stran. To je ale podle mě fundamentálně špatně. Fiskální politika by měla fungovat opačně – na investice by si stát měl půjčit a pak postupně dluh splácet,“ říká Skořepa. V rozhovoru hodnotí ekonomické programy hlavních stran a varuje před nerealistickými sliby.
Co se dočtete dál
- Proč je vyrovnaný rozpočet podle Skořepy problematický.
- Které investice „na dluh“ jsou oprávněné.
- Kde lze najít úspory ve veřejné správě bez zásadního zhoršení služeb státu.
- Jaké jsou meze zadlužení vzhledem k budoucím investicím a platební schopnosti.
- Které sliby stran jsou realistické a které jsou politicky či prakticky neprůchodné.
