Společnosti Nvidia a Intel ve čtvrtek nečekaně oznámily užší spolupráci na vývoji produktů pro datová centra i osobní počítače. Hlavní zprávou je, že tento krok doprovází investice Nvidie ve výši pět miliard dolarů (103 miliard korun) do akcií Intelu.
Oficiální vysvětlení je jednoduché. V oblasti datových center bude Intel produkovat pro Nvidii procesory na platformě x86, které firma integruje do svých systémů pro trénování a provoz umělé inteligence. Pro stolní počítače pak začne Intel vyrábět procesory s integrovanými grafickými čipy od Nvidie.
Realita je ale komplikovanější a může mít zásadní dopad na celý trh a nebude se líbit v Asii ani v Evropě.
Co se dočtete dál
- Co znamená pětimiliardová investice Nvidie do Intelu pro konkurenční prostředí.
- Komu investice udělá největší radost a proč to nemusí být akcionáři Intelu.
- Jak se vztah obou firem vyvíjel během posledních třiceti let.
