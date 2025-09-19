Hlavními důvody posílení koruny na nejsilnější hodnoty od prosince 2023 jsou rozdíl v úrokových sazbách mezi Českem a eurozónou, solidní domácí makroekonomická data a také globální kontext jako slabší dolar a vyšší zájem investorů o měny střední a východní Evropy. Shodli se na tom analytici, které ČTK oslovila. Krátkodobě očekávají relativní stabilitu koruny okolo současných úrovní. Česká měna zpevnila k euru až na 24,27 koruny za euro, k dolaru se obchoduje nad 20,60 koruny za dolar.
„V krátkodobém horizontu očekáváme spíše stabilizaci kolem současných úrovní. Další vývoj bude záviset na výsledku zasedání České národní banky 24. září i na makrodatech z eurozóny,“ řekl předseda představenstva ve společnosti Akcenta CZ Jacek Jurczynski.
„Česká koruna se veze na pozitivní vlně. Od začátku roku přidala vůči euru k dobru více než tři procenta a nyní je nejsilnější za téměř dva roky,“ uvedl analytik ČSOB Dominik Rusinko. Prostor pro výraznější zisky koruny je podle něj krátkodobě omezený, ve střednědobém horizontu ale nadále očekává její postupné trendové posilování. Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu počítá s pozvolným posilováním, meziročním tempem zhruba o jedno procento, čemuž odpovídá úroveň zhruba 24,00 koruny za euro na konci příštího roku.
Fialův hospodářský skanzen? Porovnali jsme, zda máme nejdražší energie, jak moc vzrostly ceny potravin, a víme, co je nejlevnější v historii
Silná koruna odráží i kondici tuzemské ekonomiky, míní analytik Cyrrusu Tomáš Pfeiler. Česká národní banka podle něj ponechá na svém nadcházejícím zasedání úroky beze změny. To vychází ze solidní kondice tuzemské ekonomiky, rychlého růstu mezd a neustupující inflace v sektoru služeb, poznamenal.
Slabý dolar
Dolar má za sebou jedno z nejhorších období za dlouhou dobu, upozornil analytik Purple Trading Petr Lajsek. Ke koruně dokonce letos oslabil o více než 15 procent. Pro dolar je tak podle něj letošní rok ve vztahu s korunou zatím nejhorší od roku 2017. Slabý dolar letos trápí zejména exportéry do USA i všechny investory, kteří nakupují aktiva v dolarech. Pokud například investor nakupuje index S&P 500, tak je v čistém vyjádření stále v záporu. Od začátku roku sice index posílil o 13 procent, celý zisk však smazala kurzová ztráta kvůli slabému dolaru, podotkl.
Koruna letos patří k měnám, které proti dolaru posílily nejvíce, doplnil analytik Portu Jan Berka. Lví podíl na korunovém posílení má podle něj dění v americké ekonomice. Zmínil období, kdy se trh vezl na vlně odklonu od amerických aktiv v souvislosti s nejistotou kolem dopadů politiky prezidenta USA Donalda Trumpa. Velká část kapitálu se tehdy přesunula do Evropy, k čemuž přispěl i výhled expanzivní evropské fiskální politiky, zejména v Německu. Trápení dolaru navíc nemusí být u konce. Důvěru v dolar podkopal Trump, jehož výhrůžky s obchodní válkou urychlily dedolarizaci a výrazně snížily důvěru zahraničních investorů v americkou ekonomiku, dodal.
Berka předpokládá, že koruna zůstane pod 21,00 Kč za dolar. Mezi hlavní rizika oslabení koruny patří náhlé zhoršení tržní nálady, které by mohlo vést k odlivu kapitálu z rizikových aktiv. Negativně by působilo také případné vyostření geopolitické situace, zejména v souvislosti s ukrajinsko-ruským konfliktem, uzavřel.
