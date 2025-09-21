Tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková ovládly čtyřhru na turnaji v Soulu a získaly 18. společný titul. V nedělním finále porazily australsko-americkou dvojici Maya Jointová, Caty McNallyová 6:3, 7:6 a uspěly poprvé od loňského triumfu v Praze.
Krejčíková se Siniakovou, které spolu nastoupily poprvé od loňských olympijských her v Paříži, prošly turnajem v jihokorejské metropoli bez ztráty setu. Dnešní duel proti Jointové a McNallyové vyhrály za hodinu a 43 minut. Čtyřikrát získaly servis soupeřek, samy o něj přišly dvakrát.
Českým tenistkám vstup do finále vyšel a díky dvěma brejkům utekly v prvním setu do vedení 5:1. Přestože soupeřky poté získaly dva gamy a snížily, olympijské vítězky z Tokia 2021 větší drama nedovolily. Sadu ukončily třetím využitým setbolem.
Ve druhém setu Krejčíková se Siniakovou, které se spolu získaly sedm grandslamových titulů, smazaly manko brejku a ztrátu 1:3. Za stavu 5:4 měly při podání soupeřek první tři mečboly. Ani jeden ale nevyužily a sada dospěla do tie-breaku. V ní si však české hráčky vypracovaly další dvě možnosti, přičemž tu za stavu 7:6 už zužitkovaly.
Siniaková se současně vrátila na první první místo žebříčku ve čtyřhře. Její stálá spoluhráčka Taylor Townsendová totiž hrála za USA v Billie Jean Kingové a žádné body do klasifikace WTA si tak nezapsala.
