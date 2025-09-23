Robert Kiml zažívá rozhodně nejrušnější období ve své manažerské kariéře. Loni v červnu jako první nejaponský prezident převzal vedení kolínského závodu Toyoty a okamžitě vplul do kolotoče jednání o tom, kam největší automobilka světa umístí svou vůbec první výrobu elektromobilů v Evropě. Pro Česko to dobře dopadlo. V době, kdy v zemi ubývají zahraniční investice, Toyota do přestavby továrny investuje přes 16,5 miliardy korun.
„Takovou investici si žádná automobilka nemůže dovolit udělat jen tak, když by neměla propočteno, že se časem dostane minimálně na nulu. Moje role je realizace toho, co jsme naslibovali,“ říká v rozhovoru s HN muž, který do továrny Toyoty, tehdy ještě vlastněné společně s Peugeotem a Citroënem, nastoupil v roce 2004. Toyota zatím v elektromobilitě zrovna nekraluje, její přístup k bateriovým autům je v porovnání s ostatními výrobci umírněný a pozvolný. Proč? Kiml říká, že svět není technologicky na elektromobilitu připravený. A pokud chce Toyota úspěšně překlenout toto období, musí své investice rozložit.
Co se dočtete dál
- Proč zrovna do Kolína přitečou miliardy do výroby elektromobilů.
- V čem je problém Evropské unie a přechodu na elektromobilitu.
- Jak vypadá vzchopení českého autolandu.
