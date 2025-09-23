Evropská unie a Indonésie v úterý oznámily shodu na klíčových bodech budoucí obchodní dohody. Má odstranit cla u 80 procent indonéských produktů vstupujících na unijní trh i navýšit evropské investice v asijské zemi. Informovala o tom agentura Reuters. Mezi produkty, které při vstupu na trh EU nebudou podléhat clům, jsou palmový olej, ryby či textilní výrobky, uvedli indonéští činitelé.
Podle indonéského ministra hospodářství Airlanggy Hartarta je cílem, aby dohoda vstoupila v platnost 1. ledna 2027.
Během pěti let od vstupu v platnost by se měl obchod mezi Indonésií a EU podle odhadů Jakarty zdvojnásobit. V roce 2024 činila obchodní výměna mezi oběma stranami 30,1 miliardy dolarů (618,1 miliardy korun), uvedlo indonéské ministerstvo hospodářství.
Evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič uvedl, že dohoda podpoří investice evropských firem v Indonésii a Evropské unii pomůže diverzifikovat dodavatelské řetězce, zejména u strategických surovin, kterých má Indonésie velké množství.
