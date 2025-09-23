Automobilka Stellantis přeruší koncem září až na tři týdny výrobu ve Francii a v Itálii. Příčinou je slabá poptávka na evropském trhu. S odkazem na sdělení firmy o tom informuje agentura Reuters.
Výrobu Stellantis přechodně zastaví v továrně v Poissy u Paříže. V Pomiglianu poblíž Neapole se od 29. září do 6. října nebude vyrábět malý vůz Fiat Panda a od stejného data do 10. října ani středně velké SUV Alfa Romeo Tonale. Zhruba 3800 zaměstnanců, kteří tam pracují, bude na neplacené dovolené.
Mluvčí automobilky v pondělí agentuře Reuters řekl, že od 13. do 31. října pozastaví provoz v Poissy, „aby přizpůsobil tempo výroby obtížné situaci na evropském trhu“. V Poissy pro firmu pracuje dva tisíce lidí, vyrábí se tam malé SUV DS3 a Opel Mokka.
Prodej nových automobilů v Evropě v období od ledna do července meziročně stagnoval na úrovni přibližně 7,9 milionu vozů. Stellantis ve stejném období prodal 1,19 milionu aut, což je meziročně o osm procent méně. Firma uvádí, že objednávky modelu Alfa Romeo Tonale negativně ovlivnila cla ve Spojených státech, které pro firmu představují významný trh.
