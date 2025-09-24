Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa ve středu vydala oficiální zprávu o realizaci obchodní dohody mezi Spojenými státy a Evropskou unií. Potvrdila v ní, že dovoz automobilů a automobilových součástek z EU do USA bude podléhat 15procentnímu clu, a to se zpětnou platností od 1. srpna. Informovala o tom agentura Reuters. Trumpova administrativa na jaře cla na dovoz aut zvýšila na 27,5 procenta z dřívějších 2,5 procenta, než se v létě s EU dohodla na jejich snížení na 15 procent.
Zpráva zahrnuje rovněž seznam stovek produktů osvobozených od cel na dovoz z EU do USA. Na seznamu jsou například letadla a jejich součástky či některá léčiva.
Optimismus trhů roste, protože americká cla zatím nikoho nezranila. Proč zatím tolik „nekoušou“?
Spojené státy a Evropská unie oznámily uzavření rámcové obchodní dohody 21. srpna. Tato rámcová smlouva potvrdila předběžnou ústní dohodu, na které se obě strany shodly už v červenci.
Součástí dohody je mimo jiné 15procentní strop u cel na většinu dovozů z EU do USA, včetně automobilů a jejich dílů. Evropské automobilky ale zatím čekaly na oficiální oznámení tohoto kroku, píše Reuters.
EU v rámci dohody slíbila odstranit cla na všechny průmyslové výrobky z USA a poskytnout preferenční přístup na trh široké škále zemědělských produktů z USA. Dohodu ale ještě musejí schválit členské státy v Radě EU a také Evropský parlament.
