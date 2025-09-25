Průmyslová skupina CE Industries podnikatele Jaroslava Strnada, která podniká v železničním průmyslu, energetice či odpadech, zveřejnila loňské konsolidované výsledky. A „přidala“ k nim rovnou hospodaření za první pololetí roku 2025, které pro ni bylo zatím rovněž úspěšné. Mimo jiné i díky provoznímu financování zbytků výroby ostravské huti Liberty Ostrava.
Co se dočtete dál
- Jaké je letošní očekávané zadlužení CE Industries v poměru dluh vůči EBITDA.
- Jak si firma vedla v roce 2024 a jak se jí dařilo za první pololetí roku 2025.
