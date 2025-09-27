Je to zpráva, která do českých médií prakticky nepronikla. V úterý se konaly v Arizoně doplňovací volby do federálního Kongresu a s velkou převahou v nich zvítězila za demokraty Adelita Grijalvová.
Sice šlo jen o jedno z 450 křesel ve Sněmovně reprezentantů, tenhle příběh je ale pozoruhodný v několika rovinách a má přesah až do světové politiky.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.