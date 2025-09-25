Když finalisté jihočeského kola soutěže Firma roku prezentovali ve čtvrtek večer v českobudějovickém hotelu Clarion své podnikání, v jistý moment se sálem začal šířit překvapivý a zároveň nevěřícný šum. „Našim zaměstnancům poskytujeme neomezenou dovolenou,“ prohlásil chvíli předtím Jan Moravec. A o pár desítek minut později si šéf výrobce příslušenství pro mobilní telefony, tablety či herní konzole Fixed.zone odnášel se spoluzakladatelem Danielem Havnerem ocenění Volkswagen Firma roku 2025 Jihočeského kraje.
Jak ale takový benefit funguje? Netráví více než stovka zaměstnanců společnosti veškerý čas nepřetržitou placenou rekreací? Prý ne. „Zavedli jsme to loni v červenci, a nic se nestalo. Věřili jsme tomu, že máme natolik kompetentní tým, který neodjede okamžitě na měsíc pryč a firma přestane fungovat,“ říká Moravec. Pro zaměstnance je podle něj nicméně daleko méně stresující, když nemusí počítat zbylé dny volna a mají jistotu, že v případě neočekávané potřeby si budou moci zařídit vše potřebné.
Vše začalo prodejem motorky
Fixed.zone nicméně nezvítězil jen kvůli zajímavým zaměstnaneckým benefitům. Historie společnosti sahá až do roku 2001 a začala prodejem motorky. Utržené peníze nicméně nestačily na rozjezd byznysu s mobilními technologiemi, a tak se bratři Daniel a Marek Havnerovi spolu se švagrem Radkem Doudou vrhli na příslušenství.
Dnes jde o ekonomicky zdravou firmu, jejíž obrat loni dosáhl 460 milionů korun a provozní zisk EBITDA 27 milionů. S akciemi společnosti se od roku 2021 také obchoduje na trhu START pražské burzy. Minimálně jeden, často ale spíš více jejích produktů, pak využívá denně každý, kdo vlastní mobilní telefon či jinou digitální techniku.
Fixed.zone vyrábí ochranné obaly, nabíječky, sluchátka, držáky do auta, selfie tyče a mnoho dalšího. „Poslední dobou jsme celkem úspěšní třeba s čipy na vyhledávání věcí. Ty se do peněženky špatně dávají, děláme je proto ve formě o velikosti a tloušťce kreditky. Nebo je čip zabudovaný v odrazce na kolo, takže si zloděj neuvědomí, že je tam schovaný,“ popisuje sortiment Daniel Havner. Před třemi lety firma také odstartovala expanzi do zahraničí a dnes je silná především v Polsku či Skandinávii.
Ne vše však jde hladce. V posledních letech čelí Fixed.zone silné konkurenci levných čínských online tržišť v čele s Temu, kde je však kvalita produktů velmi pochybná. To zasáhlo především segment dražších šitých produktů. „Byli jsme hodně postižení situací kolem Temu. Šité produkty byly vždy ve vyšší cenové kategorii, ale poslední tři roky nám jdou čísla strašně dolů. Situace je opravdu hodně složitá,“ říká Daniel Havner.
Nejlepší v Jihočeském kraji
Volkswagen Firma roku 2025:
1. FIXED.zone – vývoj a výroba příslušenství pro telefony, tablety a chytrá zařízení (Homole)
2. Steinbauer Lechner – vývoj a výroba obalů (Lišov)
3. Api CZ – přestavby vozidel pro osoby s handicapem (Slapy)
Moneta Živnostník roku 2025:
1. Jiří Doubek – pečení sladkých a slaných lívanců (Písek)
2. Michal Papež – výroba vojenské a policejní výstroje (Písek)
3. Vendula Vytisková – kavárnice (Jindřichův Hradec)
Moneta Živnostník roku Srdcař 2025:
Markéta Blažková – provoz studentského bistra a domácí výroba svačin (Stráž nad Nežárkou)
Ekonomicky nejúspěšnější firma roku 2025:
Steinbauer Lechner – vývoj a výroba obalů (Lišov)
Bratři proto přišli s projektem platformy, která by sdružovala tuzemské firmy, upozorňovala spotřebitele na možnou závadnost čínských produktů, které se těžko kontrolují a na které jsou české kontrolní instituce krátké. „V rámci této kampaně bychom rádi vytvořili tlak na státní správu, aby chránila zaměstnavatele a ty firmy, které dodržují zákony,“ vysvětluje Daniel Havner. Sdružení teprve vzniká, ocenění podnikatelé nicméně už nyní apelují na další podnikatele, aby se přidali.
Na druhém místě v kategorii Firma roku se umístila společnost Steinbauer Lechner, která se zabývá vývojem a výrobou obalových materiálů. Třetí příčka patří společnosti Api CZ, výrobci přestaveb vozidel pro osoby s handicapem. Vyhlašovatelem soutěže jsou Hospodářské noviny, stejně jako u klání o nejlepšího živnostníka.
Lívance od řezníka
Vítěz soutěže Moneta Živnostník roku 2025 Jihočeského kraje Jiří Doubek zaujal mimo jiné docela neobvyklou profesní kombinací. Pracoval jako řezník v Rakousku, jak však přiznává, po 20 letech se cítil vyhořelý. „A dnes už ani ekonomická motivace pracovat v Rakousku určitě není taková, jako v roce 2003,“ říká. Před dvěma lety se proto rozhodl postavit na vlastní nohy a ze své letité záliby udělat živnost. V Písku od té doby dvakrát týdně peče u stánku lívance.
„Měl jsem jasno v tom, že si na podnikání nechci půjčovat. Chtěl jsem proto dělat něco, kde by do začátku nebyly tak vysoké náklady a hlavně jsem chtěl něco, co u nás nedělá nikdo jiný. Pracovat s kynutým těstem v létě, kdy je 30 stupňů a v zimě, kdy je minus 10, není totiž žádná sranda. Každé období má na zadělávání těsta velký vliv,“ popisuje úskalí svého podnikání Doubek.
S lívanci jezdí na farmářská tržitě a podobné akce i do jiných měst, peče ale také třeba na svatbách. Od nedávna prodává prostřednictvím vlastního e-shopu lívancové směsi, a to včetně bezlepkových. „Každá směs mi musí projít rukama,“ říká Doubek. Zároveň stále vykonává i své původní, řeznické řemeslo, a své lívance – slané i sladké – tak nabízí pod značkou Lívance od řezníka.
Druhé místo mezi živnostníky v jižních Čechách získal Michal Papež, který pod značkou Custom Gear dodává vybavení armádě a policii. Třetí byla provozovatelka kavárny a bistrotéky lavendy v Jindřichově Hradci Vendula Vytisková.
