Skupina investorů se dohodla na převzetí amerického vydavatele videoher Electronic Arts (EA) zhruba za 55 miliard dolarů (přes 1,1 bilionu korun). EA o tom informovala v tiskové zprávě. Skupina zahrnuje americké investiční společnosti Silver Lake a Affinity Partners a státní investiční fond Saúdské Arábie PIF. Transakci ještě musí schválit regulátoři a akcionáři společnosti EA. Po jejím dokončení budou akcie firmy EA staženy z burzy.
Společnost EA je známá například sportovními simulátory a populárními herními sériemi, jako jsou Need for Speed, Medal of Honor, Battlefield a The Sims. Akcionáři firmy podle dohody obdrží za každou akcii 210 dolarů v hotovosti. Kupní cena tak zahrnuje prémii 25 procent ke čtvrteční závěrečné ceně akcií na burze. V pátek se již v médiích objevily zprávy o možném převzetí, což vedlo k téměř patnáctiprocentnímu nárůstu ceny akcií EA.
Saúdskoarabský investiční fond PIF do herního průmyslu již dříve výrazně investoval a ve společnosti EA vlastní téměř desetiprocentní podíl, napsala agentura Bloomberg. V březnu se fond dohodl, že zaplatí 3,5 miliardy dolarů (zhruba 72,5 miliardy korun) za koupi herní divize vývojářské společnosti Niantic, mezi jejíž tituly patří populární hra pro mobilní zařízení Pokémon Go.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist