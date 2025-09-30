Není před nimi úniku. Syntetické sloučeniny označované zkratkou PFAS se nacházejí skoro všude. V krvi, pitné vodě, potravinách i v odlehlých koutech planety, kam nikdy nevkročila lidská noha. Kvůli mimořádně silné vazbě mezi uhlíkem a fluorem se v přírodě prakticky nerozkládají. Pro životní prostředí i člověka jsou proto nebezpečné, mohou způsobit závažná onemocnění.

Pětice států Dánsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Švédsko předložila před dvěma lety návrh, který požaduje takřka úplný zákaz celé skupiny „věčných chemikálií“ v EU. Jen s minimálními výjimkami. Evropští úředníci balancují mezi dvěma silnými lobbistickým skupinami.

