Nezávislý srovnávač cen elektřiny a plynu určený zákazníkům zavádí novela energetického zákona, která vstupuje v účinnost ve středu. Srovnávač bude provozovat Energetický regulační úřad. Zákazníkům, kteří zvažují změnu dodavatele, by měl pomoci ušetřit peníze. Bude bezplatně dostupný na webu tohoto úřadu. Obchodníci s elektřinou a plynem mu budou poskytovat informace o svých veřejně dostupných nabídkách. Regulační úřad srovnávač nabídek energií provozuje již nyní. Dosud byl ale dobrovolný.
„Hlavní změnou, ke které dochází s nabytím účinnosti novely energetického zákona, je ta, že dodavatelé energií mají nově za povinnost hlásit ERÚ ceny veškerých svých veřejných nabídek,“ řekl ČTK mluvčí ERÚ Michal Kebort. Úřad bude muset nejprve data od dodavatelů shromáždit. Připravil také krátký návod, jak se srovnávačem cen pracovat, k dispozici je na internetu.
Silová elektřina bude zlevňovat. Co se musí stát, aby klesly i ceny pro spotřebitele?
„ERÚ zároveň pracuje na přípravě zcela nového srovnávače, který bude v nadcházejících měsících fungovat ve zkušebním provozu. V příštím roce potom plánujeme spuštění jeho finální verze,“ informoval mluvčí. Výhodou nového řešení podle něj bude například možnost porovnávat specializované produkty. Jde třeba o produkty se schodovitě stanovenou cenou, tedy rozdílnou cenou v různých letech trvání kontraktu, nebo spotové produkty. „Nový srovnávač bude navíc zahrnovat i produkty určené pro drobné podnikatele,“ dodal.
Ministerstvo průmyslu již loni uvedlo, že orientací zákazníků v nabídkách komplikuje velký počet dodavatelů a jejich produktů, které se často liší jen nepatrnými detaily. „Problém mohou řešit různé komerční srovnávače, ale jen částečně. Řada z nich porovnává jen omezenou nabídku produktů a srovnání není vždy nezávislé,“ míní ministerstvo. Náklady provoz systému odhadla vláda na jeden milion korun ročně.
Připojí se bateriová úložiště
Podle vlády lze předpokládat, že tento srovnávací nástroj bude mít vysokou míru důvěry zákazníků. Přispět by tak měl k průhlednosti trhu i větší aktivitě spotřebitelů při vyhledávání nabídek. Zákon však neomezuje možnost kohokoli jiného provozovat svůj vlastní srovnávač cen.
Novinku přináší novela energetického zákona přezdívaná Lex OZE III z letošního jara. Kromě srovnávače energií přinesla i další novinky na ochranu spotřebitelů. Omezuje například horní hranici sankce za předčasné ukončení smlouvy na 40 procent částky, kterou by jinak spotřebitel zaplatil do konce trvání kontraktu. Případnou reklamaci vyúčtování musí dodavatelé vyřídit do 15 dnů od jejího doručení.
Energetici také začnou od října nově zapojovat do distribuční soustavy v Česku samostatně stojící bateriová úložiště. I to jim umožní zmíněná novela. Žadatelé dosud zažádali o rezervaci kapacit pro úložiště na tisíce megawatthodin (MWh). Jsou mezi nimi i velké systémy s kapacitou několika stovek MWh. Dosud největší zprovozněné úložiště má přitom kapacitu 29 MWh. Dosud bylo možné možné připojovat pouze velká úložiště, která fungují v kombinaci s dalšími energetickými zdroji.
