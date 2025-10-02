Dole pod vámi dálnice z Otrokovic kopíruje tok řeky Moravy, napravo se tyčí hrad Buchlov a o kousek dál svítí z krajiny poutní místo Velehrad, nalevo se až k Vizovické vrchovině rozkládá Uherské Hradiště. Každé nové letadlo Bristell má z kokpitu tenhle výhled, když se při svém úvodním letu vznese nad slováckou krajinu z letiště Kunovice. To má sice už chvíle největší slávy za sebou, přesto to na něm a v blízkém okolí docela žije a na příjezdové cestě si musíte dávat pozor, abyste se s nějakým aeroplánem nesrazili.
V moderním hangáru nejblíže ranveji panuje čilý ruch a uvnitř je plno strojů hýřících barvami. Rodinná firma BRM Aero, za níž stojí otec a syn Bříštělovi, roste a vedle letité produkce ultralehkých letadel Bristell teď zažila velký úspěch – po dlouhém procesu dostalo jejich dvousedadlové sportovní letadlo Bristell B23 schválení od amerického leteckého úřadu FAA.
Co se dočtete dál
- Jak se zrodil úspěch kunovického výrobce letadel Bristell.
- Co přináší nová certifikace od amerických úřadů.
- Jak se firmě finančně daří.
- Jaké jsou její další plány.
