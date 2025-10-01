Rostliny chrání před silným sluncem, větrem či krupobitím, udržují vláhu a především dokážou vyrobit elektřinu. Agrovoltaiky jsou spojením zemědělství a energetiky. Vidět už jsou v Německu či Rakousku a brzy se objeví i na polích v Česku.
Agrovoltaiku u nás zavedla loni schválená novela zákona o ochraně zemědělského a půdního fondu. Následná vyhláška pak určila, jakých plodin se bude týkat – vinice, chmelnice, ovocné sady, školky se stromky a plochami s kontejnery, což jsou vlastně zahradnictví, a také plantáže s lanýži. Díky nyní probíhající aktualizaci vyhlášky se s agrovoltaikou spojí další velké množství pěstovaných plodin – umožní jí to vstoupit na standardní ornou půdu.
Co se dočtete dál
- Jaké novinky přináší aktualizace vyhlášky o agrovoltaice.
- Kdy by měla být vyhláška účinná.
- Kdy ministerstvo životního prostředí vyhlásí dotační výzvu na agrovoltaiku.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.