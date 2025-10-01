Rostliny chrání před silným sluncem, větrem či krupobitím, udržují vláhu a především dokážou vyrobit elektřinu. Agrovoltaiky jsou spojením zemědělství a energetiky. Vidět už jsou v Německu či Rakousku a brzy se objeví i na polích v Česku. 

Agrovoltaiku u nás zavedla loni schválená novela zákona o ochraně zemědělského a půdního fondu. Následná vyhláška pak určila, jakých plodin se bude týkat – vinice, chmelnice, ovocné sady, školky se stromky a plochami s kontejnery, což jsou vlastně zahradnictví, a také plantáže s lanýži. Díky nyní probíhající aktualizaci vyhlášky se s agrovoltaikou spojí další velké množství pěstovaných plodin – umožní jí to vstoupit na standardní ornou půdu.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké novinky přináší aktualizace vyhlášky o agrovoltaice.
  • Kdy by měla být vyhláška účinná.
  • Kdy ministerstvo životního prostředí vyhlásí dotační výzvu na agrovoltaiku.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.