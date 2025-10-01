Investice do ostravské huti by mohly jít až do desítek miliard korun. Nový vlastník zvažuje i možnost vybudování nové elektrické pece. Novinářům to řekl Radek Strouhal, generální ředitel společnosti Nová Huť, která ve středu podnik převzala od insolvenčního správce Šimona Petáka. Podnik, který se dosud jmenoval Liberty Ostrava, působí nyní pod novým názvem Nová Huť.
Strouhal předtím působil v další ostravské hutní firmě Vítkovice Steel. „V podstatě hlavní důvod, proč jsem sem přišel z Vítkovic, je to, že vidím budoucnost dobře. Myslím si, že ten model fungování, byť bez prvotní výroby oceli, ale převálcování, dává smysl. Věřím, že je to dlouhodobě udržitelné schéma,“ řekl Strouhal.
Investice je podle něj možné rozdělit do dvou skupin. „Jedna věc je taková ta vize a to je ta elektrická pec, kdy se bavíme o desítkách miliard, řádově o skoro 20 miliardách korun. Menší investice bychom chtěli zahájit hned a ty počítáme, že se budou ‚samosplácet‘,“ řekl Strouhal.
Liberty Ostrava se dostala do dluhů, které nedokázala splácet, skončila v insolvenci a později v konkurzu. V něm ji jako jediný zájemce za více než tři miliardy korun získala společnost bývalého ministra Martina Peciny.
Většina provozů slezské huti se zastavila na konci roku 2023. Prvovýrobu, tedy výrobu oceli, Liberty Ostrava ukončila, když předloni odstavila vysokou pec a loni koksovnu. Proto musí polotovary dovážet. V druhovýrobě se nyní v podniku ze surového materiálu dělají další výrobky.
„Kupujeme ocelové bramy z celého světa. Využíváme i výjimku na dovoz ruských bram. Vozíme je z Asie, vozíme i z Blízkého východu, hledáme další možné zdroje, abychom se připravili na to, až postupně klesající kvóta na dovoz ruských bram úplně vymizí, tak abychom byli připraveni fungovat. No a samozřejmě bavíme se i o alternativě, jestli tady nevybudovat elektrickou pec,“ řekl Strouhal. Nová pec by sloužila k lití bram a sochorů.
Odstavené vysoké pece podle Strouhala půjdou k zemi. „Ta jedna vysoká pec, která by se teoreticky restartovat dala, tak je zatížena pokutami od Evropské unie. Její restart by vyšel dráž, než kdyby se stavěla zcela nová,“ řekl ředitel. Zbourána bude i původní ocelárna.
„Bavíme se řádově o nějakých čtyřech letech, to se nedá udělat moc rychleji. I výrobci elektrických pecí jsou relativně plní. Musíme hledat,“ řekl ředitel. Zdůraznil, že podobná investice se navíc nedá udělat bez dotací.
Průmyslová zóna či nákupní centrum
Nějaké zdroje podle ředitele firma na start k dispozici má a nové investice by současně měly velmi rychlou ekonomickou návratnost. „Jeden příklad za všechny je předělání pecí, které byly v minulosti dělané na vysokopecní plyn a předělávaly se na zemní plyn. Díky tomu se ušetří zhruba třetina spotřeby,“ řekl ředitel.
Podnik je podle něj schopný aktivně využívat přibližně polovinu svého areálu, tedy asi 250 hektarů. Druhá polovina je buď čistá, nebo ji firma chce vyčistit, což se týká třeba právě vysokých pecí. „Nová průmyslová zóna, která by tady díky tomu vznikla, bude jedna z největších v České republice. Je dobře zásobovaná energiemi, má velmi dobrou dopravní dostupnost, je tady vlečka, takže je to v podstatě území, které je ideální pro nějaký budoucí rozvoj,“ řekl Strouhal. Blízkost silnice I/11 podle něj nahrává například i možnosti vzniku nákupního centra.
Ředitelka pro komunikaci a vnější vztahy Kateřina Zajíčková řekla, že předáním novému vlastníkovi začíná nová etapa společnosti. „Nová Huť je značka, která vyjadřuje kontinuitu i proměnu, navazuje na hrdou historii ostravského ocelářství a otevírá kapitolu rozvoje, stability a odpovědnosti. Od dnešního dne už nejsme pouze symbolem žhavé oceli, ale také oceli pro život. Oceli, která má své pevné místo ve stavebnictví, infrastruktuře i každodenním životě. Oceli, která kombinuje tradici s moderními požadavky na udržitelnost a rozvoj,“ řekla Zajíčková.
