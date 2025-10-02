Jedny z největších aerolinií světa, dubajské Emirates, zavádí nová pravidla pro vstup na palubu svých letadel. Změna se týká používání powerbank, tedy přenosných nabíječek, jimiž si lidé primárně napájí chytré telefony, tablety nebo notebooky. Cestující si po odbavení budou moci tyto přístroje ponechat u sebe, nebudou je však moci aktivně používat – tedy nabíjet s nimi svou osobní elektroniku. Aerolinie krok zdůvodňují větší bezpečností a také tím, že veškerá letadla Emirates jsou vybavena integrovanými USB porty přímo v sedadlech.
Co se dočtete dál
- Jaká konkrétní pravidla nyní platí pro nošení a ukládání powerbank na palubách letadel Emirates.
-
- Proč dubajské aerolinky přistoupily k přísnějším opatřením a jaké bezpečnostní riziko v powerbankách vidí.
-
- Jaké jsou rozdíly mezi novými pravidly Emirates a obecnými standardy většiny světových aerolinek.
-
- Jaké incidenty v minulosti spojené s powerbankami vedly k zákazu jejich používání u dalších společností.
