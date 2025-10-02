K české rámcové dohodě na nákup těžkých nákladních automobilů Tatra se společností Tatra Defence Systems se připojí Chorvatsko. Zájem má o objednávku až 420 vozidel Tatra T-815. Na webu to ve čtvrtek uvedlo české ministerstvo obrany (MO). K dohodě, kterou ministerstvo uzavřelo loni v červenci, se následně v prosinci připojilo Slovensko.
Pro Tatru bude nejlepší, když podíl od Prometu koupíme, říká provozní šéf Strnadovy CSG Chour. Obvinění z tunelování firmy odmítá
Smlouva umožňuje do konce září 2031 nakoupit pro českou armádu až 872 terénních automobilů Tatra T-815 tří typů v celkové ceně do 13,35 miliardy korun. Na 280 vozidel už byly vystaveny závazné objednávky, uvedlo dnes ministerstvo. Slovenské ministerstvo obrany za stejných podmínek prozatím objednalo 250 vozidel, o rozsahu dalších objednávek nyní jedná s dodavatelem, doplnilo MO.
Chorvatsko má zájem objednat až 420 vozidel T-815 typu valník 6x6 a hákový nakládač 8x8. Nabídky na přistoupení k rámcové dohodě ČR se podle českého ministerstva země rozhodla využít letos v červenci, kdy úřad formálně oslovila s požadavkem na vyjednání přistoupení.
Jednatel Tatra Defence Systems Marek Sekanina ČTK sdělil, že prvních šest vozidel by mělo být chorvatské armádě dodáno letos. "Na základě rámcové smlouvy postupně vzniká evropský tým armádních uživatelů tatrovek, který má v tuto chvíli tři členy - Českou republiku, Slovensko a Chorvatsko. Věříme, že se bude dále rozšiřovat," řekl. Připojení Chorvatska označil za velký úspěch českého obranného průmyslu.
"Záměr Chorvatska přistoupit k rámcové dohodě není pouze důkazem o rostoucí úspěšnosti společných akvizic v oblasti obrany, ale rovněž i šancí jednotlivých kupujících získat vyšší množstevní slevu z pořizovaných vojenských vozidel," uvedla ministryně obrany Jana Černochová (ODS).
Ministerstvo obrany Chorvatska podepsalo smlouvu o budoucím přistoupení, což podle českého ministerstva zahájilo závazný proces směřující k přistoupení k rámcové dohodě.
