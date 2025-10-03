Firma Serafin-byliny vyrábí bylinné čaje, tinktury, sirupy, a také doplňky stravy, vitamíny a minerály. Své produkty dodává rovněž na slovenský, rakouský a německý trh. Úspěšný rodinný podnik ze Sokolovska si odnesl ocenění Volkswagen Firma roku 2025 Karlovarského kraje. V soutěži, kterou tradičně vyhlašují Hospodářské noviny, tak Serafin-byliny navázal na své krajské prvenství před osmi lety.
Dřív nás byly desítky, teď stovky
Kromě vlastního e-shopu a kamenných prodejen prodává firma své výrobky ve více než 250 partnerských obchodech se zdravou výživou. „V posledních letech je tady obrovský hlad hlavně po doplňcích stravy jako je hořčík, zinek, aminokyseliny nebo i po dalších produktech souvisejících s longevity. Covid paradoxně naše odvětví hodně změnil, lidé si našli cestu k potravinovým doplňkům. Do té doby na trhu byly desítky značek, teď jsou jich stovky,“ říká majitel Serafin-byliny Petr Gasparik k rostoucí konkurenci.
Vítězná firma roku v Libereckém kraji věří vodíku. Mezi živnostníky zabodoval razič pamětních mincí
„Pro zákazníka je teď ale mnohem těžší vyznat se v tom, co je kvalitní a co ne. Osobně bych koukal na to, zda je produkt vyroben v Česku a zda si ho firma vyrábí sama, protože jen tak má nad složením stoprocentní kontrolu,“ míní majitel společnosti se zhruba 40 zaměstnanci.
Řada značek dnes podle něj doplňky stravy pouze prodává a výrobu si zadává jinde. Rovněž vítězná firma pro některé z nich doplňky stravy vyrábí. Společnost Serafin-byliny vznikla v roce 2004, kdy ji založili Gasparikovi rodiče. Současný majitel v rodinném podniku působí od roku 2008.
Druhé místo v soutěži Volkswagen Firma roku získala v Karlových Varech společnost Fleysen, která v Plesné dělá designový nábytek. Bronz putuje do firmy Realistic zabývající se projekcí, výrobou a montáží elektrických a plynových průmyslových pecí.
Malující architektka
V soutěži Moneta Živnostník roku 2025 uspěla v Karlovarském kraji trojice žen. Na třetím místě skončila Jindřiška Palečková, která se zabývá pěstováním a prodejem sazenic a zeleniny, druhé místo obsadila Kateřina Szabová, jež v Karlových Varech šije dámskou módu a prvenství obdržela architektka Jana Janů.
Vítězové v Karlovarském kraji
Volkswagen Firma roku 2025
1. Serafin-byliny - výroba bylinných produktů a přírodních doplňků stravy (Dolní Rychnov)
2. Fleysen - vývoj a výroba designového nábytku (Plesná)
3. Realistic - projekce, výroba a montáž elektrických a plynových průmyslových pecí (Karlovy Vary)
Moneta Živnostník roku 2025
1. Jana Janů - architektka a grafická designérka (Karlovy Vary)
2. Kateřina Szabová - šití dámské módy (Karlovy Vary)
3. Jindřiška Palečková - pěstování a prodej ekologických sazenic a zeleniny (Hory)
Tato mladá podnikatelka se zaměřuje na návrhy interiérů bytů a domů, získala však i zakázky na rekonstrukce velkých administrativních budov a spolupracuje rovněž s obcemi. „Aktuálně navrhuji třeba obřadní síň. Od mala ráda maluji a tvořím. To mě přivedlo k architektuře, protože když vám jde malování a matematika, tak vám z toho architektura vykrystalizuje,“ říká Janů.
Během mateřské dovolené se kromě své původní profese začala věnovat také výtvarnému umění, konkrétně akvarelovým ilustracím. Pod značkou „Architektka maluje“ vytvořila kolekci produktů s vlastním potiskem a nyní spolupracuje například s karlovarskou porcelánkou G.Benedikt 1882, pro kterou navrhuje dekory. „Po návratu z mateřské se tedy naplno věnuji architektuře i umění,“ říká Jana Janů s tím, že to samozřejmě obnáší práci po nocích nebo víkendech.
