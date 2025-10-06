Firmy skupiny Unicorn začaly v insolvenčním řízení kolem zkrachovalého e-shopu Mamut stahovat žaloby, které proti společnosti podaly. Podle dostupných informací některé firmy spojené s Unicornem s pohledávkami vůči Mamutu nedoložily potřebné smlouvy ani účetní doklady, které by jejich nároky podpořily. Jako první vzal zpět svou žalobu majitel Unicornu Vladimír Kovář, v posledních týdnech následovaly další společnosti ze skupiny, například Unicorn, Artissica nebo Unicorn Vysoká škola. Vyplývá to z údajů v insolvenčním rejstříku.
Konkurz e-shopu Mamut patří k největším obchodním případům posledních let. Podle přihlášek věřitelů jde o více než 100 tisíc mobilních telefonů značky Apple a stovky tisíc kusů příslušenství, které měly být z e-shopu dodávány dalším společnostem ze skupiny Unicorn. Hodnota pohledávek přesahuje sedm miliard korun. Největšími přihlášenými věřiteli jsou T-Mobile a J&T. Své údajné pohledávky si nárokovaly i firmy ze skupiny Unicorn, která byla podle několika rozhodnutí soudu v incidenčních sporech s Mamutem propojená. Během insolvenčního řízení se ale Unicorn staví do role poškozeného.
Aliance proti Kovářovi se drolí. V kauze Mammoth spolu válčí věřitelé T-Mobile a J&T
Do řízení se promítly také závěry forenzního auditu, který si nechal vypracovat věřitelský výbor. Analýza konstatovala, že finanční toky mezi Mamutem a společnostmi ze skupiny Unicorn byly provázané a že v účetnictví chybí podklady, které by dokládaly reálné plnění. Upozornila také na propojení s mateřskou firmou Mamutu Plus4U. Podle věřitelského výboru tyto skutečnosti zpochybňují část pohledávek, které Unicorn přihlásil.
Vedle toho vznikla zpráva advokátní kanceláře Portos. Ta naopak označila společnost Plus4U za poškozenou stranu a vyčíslila její ztrátu na více než 180 milionů korun. Obě analýzy se tak v některých závěrech liší a budou podkladem pro rozhodování soudu.
Kovář opakovaně uvedl, že Unicorn byl v celé věci podvedený a že hlavním pachatelem je podnikatel Břetislav Janoušek a jeho firmy J.A.E a SBJ Trade. Insolvenční dokumenty a výsledky auditu ale naznačují, že propojení mezi Mamutem a firmami ze skupiny Unicorn bylo užší, než koncern původně uváděl.
V rámci insolvence bylo zahájeno několik desítek incidenčních sporů o pravost přihlášených pohledávek a o navrácení majetku. Pravomocně bylo rozhodnuto jen o části z nich. Vyšetřování okolností zmizení mobilních telefonů a příslušenství dále pokračuje a vede ho Národní centrála proti organizovanému zločinu.
jsa mha
