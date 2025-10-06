Byl to jeden z překvapivějších momentů povolebních vyjednávání: v pondělí odpoledne se u Andreje Babiše objevil šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. A už za pár hodin mluvil vítěz voleb o velkém problému s financováním dopravních staveb.
V kostce: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) má podle vládního návrhu příští rok hospodařit se 145 miliardami korun, letos to je 160 miliard. Babiš po jednání s Mátlem přišel s třaskavými výroky o rozkladu dopravních staveb a výčtem těch, které podle něj už měly začít a nezačaly. Dosavadní ministr dopravy Martin Kupka (ODS) reagoval argumentem, že se žádná stavba nezastavila. Mezi oběma výroky je ale zjevně určitý prostor. Mátl v pondělí večer HN vysvětlil, jaká je reálná situace.
Co se dočtete dál
- Kterým stavbám hrozí zastavení.
- Proč může být Babišův argument i účelový.
- A kolik času je na řešení státního rozpočtu, aby to stavebnictví nepoznamenalo.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.