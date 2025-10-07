Vedle předních českých podnikatelů HN oslovily s anketními otázkami týkajících se výsledků parlamentních voleb i šéfy největších tuzemských bank. I v jejich případě redakci zajímaly tři otázky: 1. Jaká očekáváte, že podle výsledku voleb vznikne vláda? 2. Jak hodnotíte výsledek voleb? 3. Jaké tři priority by měla nová vláda co nejdříve řešit?

Oslovení se mimo jiné vyjádřili v tom smyslu, že volby potvrdily směřování Česka geopoliticky směrem na Západ, což kvitují. Nová vláda by se pak měla snažit například o to, aby země byla energeticky, rozpočtově a vojensky odolná, a měla by vytvořit předvídatelné ekonomické prostředí, které přiláká domácí i zahraniční investory. Část bankéřů by naopak nerada viděla například zavádění podle nich „toxických“ daní, jako jsou třeba sektorové anebo ty, jež se odvádějí z finančních transakcí (takové platí například na Slovensku).

