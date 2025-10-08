Na českém trhu se spotřební elektronikou dochází k největšímu přerozdělování za posledních patnáct let. Zmizelo hned několik známých značek – zbankrotovalo Okay, Electroworld se sloučil s Datartem, polští majitelé utlumili CZC.cz a přeměnili Mall.cz z e-shopu na tržiště. „To je docela dost věcí na jeden rok,“ říká v rozhovoru pro HN Tomáš Opluštil, předseda představenstva řetězce Planeo. Ten má v Česku přes stovku prodejen a je součástí skupiny FAST, kterou ovládá rodina Kellnerových a EPH Daniela Křetínského a Patrika Tkáče.
Jde přitom o souboj o miliardy korun na tržbách, jen Okay ještě rok před svým pádem utržilo okolo tří miliard.
Podle Opluštila souboj o tyto zákazníky bude mezi současnými hráči na trhu s elektronikou trvat minimálně do půlky příštího roku. „V Česku zůstali tři silní hráči. A teď jde o to, kdo získá zákazníky Okay, Mallu či CZC a na konci dne bude inkasovat tržby,“ říká Opluštil.
V rozhovoru mluví i o případných synergiích s jinými firmami, které ovládají vlastníci Planea. Anebo o plánech ve sportovním sponzoringu.
Jak vypadá letošní rok po byznysové stránce? A jaké je srovnání s loňskem?
Rok 2024 byl pro nás úspěšný, jsme spokojeni s tím, čeho jsme dosáhli. Od roku 2019 nebyl jediný normální rok, každý byl složitý v něčem jiném, ale ten loňský byl extrém. Jsem v tomto byznysu od roku 1996, takže si troufnu říct, že můžu porovnávat.
V čem byl hektický?
