Pražské Palladium – nejdražší nemovitost v Česku, míří do vlastnictví tuzemského realitního fondu Reico. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže začal posuzovat prodej tohoto obchodně-kancelářského komplexu společnosti Project Aurelia, jež ovládá právě Reico investiční společnost Erste Asset Management.
Současným vlastníkem Palladia je německá investiční společnost Union Investment, jež za ně před 10 lety zaplatila 570 milionů eur (více než 15 miliard korun). Podle dřívějších informací HN hodnota nemovitosti od té doby vzrostla a mohla by se pohybovat kolem 700 milionů eur.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.