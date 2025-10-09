Majetková škatulata v českém fotbale, které spustil nebývalý zájem mezi tuzemskými byznysmeny, měla pokračovat změnou majitele u klubu z Hradce Králové. Původně vše vypadalo jednoznačně – tamní radnice, stoprocentní majitel klubu, vyhlásila tendr, vybrala vítěze a začala s ním jednat o prodeji majoritního podílu. Jenže nakonec všechno může být úplně jinak. Rozhodující datum na začátku listopadu se blíží.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak vypadá aktuální situace v prodeji majoritního podílu klubu.
  • Co vadí zájemcům o koupi.
  • Proč je 4. listopadu klíčové datum.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.