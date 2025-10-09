Cena stříbra k okamžitému dodání vzrostla nad psychologickou hranici 50 dolarů (1048 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu), a zdolala rekord z roku 1980. Tehdy byl prudký růst cen výsledkem manipulace, když se dva bratři z Texasu pokusili trh se stříbrem ovládnout. Ve čtvrtek odpoledne se cena vyšplhala až na 51 dolarů za unci, kde ještě nikdy nebyla, informuje agentura Reuters. Od začátku roku je cena vyšší o více než 73 procent, a překonává tak i cenu zlata. Ještě více se letos daří platině.
Stříbro jakožto kov používaný ve šperkařství, v průmyslu i jako kov investiční těží z rostoucí poptávky po bezpečných aktivech, z omezené nabídky i z růstu ceny zlata. Cenu v poslední době tlačí vzhůru nedostatek volně dostupného stříbra na klíčovém londýnském trhu. Zároveň se prudce zvyšují náklady na půjčky tohoto kovu.
Na podobných úrovních jako ve čtvrtek bylo stříbro také v roce 2011, kdy se dostalo na 49 dolarů za unci, následně ale rapidně kleslo a jeho cena se zastavila zhruba na 15 dolarech, řekl ČTK analytik Golden Gate Pavel Ryba. Cena stříbra podle něj roste v reakci na kombinaci několika faktorů. Především ubývá fyzických zásob a těžba nestačí pokrývat rychle rostoucí poptávku.
Investoři vydělávají tolik peněz, až je to začíná děsit. Pět grafů popisuje, co se děje na trhu
Stříbro je zároveň klíčovou surovinou pro moderní technologie, využívá se v polovodičích, bateriích, elektromobilech, fotovoltaice i datových centrech spojených s rozvojem umělé inteligence (AI). Dalším impulzem je vyšší zájem investorů, kteří stříbro vnímají jako takzvaný bezpečný přístav v období geopolitické nejistoty a rozkolísaných měn. „Významnou roli hrají i spekulativní toky kapitálu, které reagují na očekávání budoucího nedostatku,“ dodal Ryba.
Zlato stále nad 4000 dolarů
Zlato se ve čtvrtek drží nad hranicí 4000 dolarů za unci, kam vystoupalo poprvé ve středu. Zájem o drahé kovy vnímané jako bezpečná aktiva pohání růst akciového trhu, který je podle části analytiků přehřátý. Obavy vzbuzuje i stav veřejných financí ve Spojených státech a možné ohrožení nezávislosti americké centrální banky (Fed). Analytici vyhodnocují také dohodu o příměří mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás.
Část obchodníků také opouští hlavní měny a přechází k bitcoinu, zlatu a stříbru, které zdolávají další maxima. Obávají se, že cenné papíry znehodnotí inflace a neudržitelné zadlužování vlád.
„Stříbro je sice hojně využívané v průmyslu a není tak vyhlášeným bezpečným přístavem jako zlato, v současnosti však investoři hledají další alternativy vzhledem k vysoké ceně zlata a slabší pozici dolaru a amerických dluhopisů. Stříbru navíc hraje do karet i jeho relativní podhodnocení ve srovnání se zlatem,“ napsal ČTK analytik společnosti Purple Trading Petr Lajsek.
V roce 1980 to byli bratři Huntovi, ropní magnáti a nechvalně známí spekulanti z Texasu, jejichž strach z inflace a víra ve stříbro jako uchovatele bohatství je přiměly k pokusu ovládnout globální trh. Nahromadili více než 200 milionů uncí stříbra, čímž cenu vytlačili těsně nad 50 dolarů za unci. Pak ale cena prudce klesla a zastavila se u 11 dolarů za unci. Pokud by se vzal v úvahu vliv inflace, pak má současné nominální maximum u ceny stříbra hodnotu zhruba jedné čtvrtiny maxima z roku 1980, uvedla agentura Bloomberg.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist