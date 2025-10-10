Středočeský kraj, který je se svými 1,4 milionu obyvatel nejlidnatějším v Česku, získá spalovnu, která mu chybí. Vybuduje ji společnost ČEZ v areálu Elektrárny Mělník. Na projekt již získala stavební povolení. Takzvané zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) pomůže obcím s odklonem od skládkování. Elektrárna Mělník zase díky přechodu na spalování odpadu a zemního plynu odejde od uhlí. „Uvedení zařízení do zkušebního provozu předpokládáme na přelomu let 2027 a 2028,“ sdělil HN mluvčí společnosti ČEZ Martin Schreier.
V areálu elektrárny se připravují i další projekty, například ukládání elektřiny a tepla do roztavené soli.
Co se dočtete dál
- V čem spočívá projekt mělnického ZEVO.
- Co ČEZ u Mělníka ještě chystá.
- Proč bychom si měli dát pozor na to, aby spaloven nevzniklo mnoho.
