Vedení sociálních demokratů hrálo v letošních sněmovních volbách vabank a prohrálo. Rozhodnutí předsedkyně SOCDEM Jany Maláčové jít do voleb na kandidátkách hnutí Stačilo! pro partaj znamená nejen politickou, ale také ekonomickou pohromu a další pokles už tak nízkých příjmů.
Přestože Stačilo! dostane za získané hlasy desítky milionů, SOCDEM z nich neuvidí ani korunu. Více než 24milionový státní příspěvek na kampaň hnutí použije na splacení 30milionového dluhu, který si vzalo u Fio banky. „Část příspěvků na činnost pak půjde na doplatek úvěru, zbytek ve výši zhruba 25 milionů bude určen na vlastní činnost hnutí a náklady spojené s kampaní pro další volby. Žádné jiné straně podíl nepůjde,“ říká mluvčí Stačilo! Roman Roun.
Co se dočtete dál
- O kolik peněz přišli sociální demokraté a komunisté kvůli dalšímu volebnímu neúspěchu.
- Jaká úsporná opatření byli nuceni zavést.
- Kolik nemovitostí už levice prodala kvůli špatné finanční situaci.
