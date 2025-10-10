Vedení sociálních demokratů hrálo v letošních sněmovních volbách vabank a prohrálo. Rozhodnutí předsedkyně SOCDEM Jany Maláčové jít do voleb na kandidátkách hnutí Stačilo! pro partaj znamená nejen politickou, ale také ekonomickou pohromu a další pokles už tak nízkých příjmů.

Přestože Stačilo! dostane za získané hlasy desítky milionů, SOCDEM z nich neuvidí ani korunu. Více než 24milionový státní příspěvek na kampaň hnutí použije na splacení 30milionového dluhu, který si vzalo u Fio banky. „Část příspěvků na činnost pak půjde na doplatek úvěru, zbytek ve výši zhruba 25 milionů bude určen na vlastní činnost hnutí a náklady spojené s kampaní pro další volby. Žádné jiné straně podíl nepůjde,“ říká mluvčí Stačilo! Roman Roun.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • O kolik peněz přišli sociální demokraté a komunisté kvůli dalšímu volebnímu neúspěchu.
  • Jaká úsporná opatření byli nuceni zavést.
  • Kolik nemovitostí už levice prodala kvůli špatné finanční situaci.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Více informací ze světa ekonomiky, investic, technologií, práva či lifestylu si přečtěte v aktuálním vydání týdeníku Ekonom.