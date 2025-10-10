Realitní skupina CPI Property Group (CPI PG) miliardáře Radovana Vítka koupila v Polsku zpět 49procentní podíl v nemovitostech, které loni v červenci prodala firmě Sona Asset Management za 250 milionů eur (podle tehdejšího kurzu přes 6,3 miliardy korun). Na financování zpětného odkupu vydala skupina hybridní dluhopisy v hodnotě 300 milionů liber (asi 8,4 miliardy korun). Uvedl to server Seznam Zprávy.
Podíl v nemovitostech CPI PG odkoupila podle serveru zpět, protože loňským prodejem nezískala vyšší kreditní rating, jak původně doufala. Mluvčí CPI PG Jakub Velen serveru řekl, že skupina předpokládala, že loňský obchod ratingové agentury uznají jako posílení vlastního kapitálu. To se však nestalo.
CPI Property Group se podle webu po nákladné akvizici rakouských realitních firem Immofinanz a S Immo potýká s vysokým zadlužením. Vítkova skupina, sídlící v Lucembursku, proto prodává nemovitosti, aby dluh snížila.
Startuje hra o majetek za stovky miliard. Vítek zvažuje prodej CPI, zájem mají těžké váhy českého byznysu
CPI Property Group vlastní nemovitosti v Německu, České republice, Polsku a jinde ve střední a východní Evropě. Loni dosáhla konsolidovaného hrubého provozního zisku (EBITDA) 747 milionů eur (18,6 miliardy korun), což je o 4,1 procenta méně než o rok dříve. Celkové příjmy klesly o čtyři procenta na 1,63 miliardy eur (40,7 miliardy korun). Čistý dluh loni skupina snížila o 11,4 procenta na 9,05 miliardy eur (asi 226 miliard korun).
