Povinné ručení v posledních letech patří k nejrychleji rostoucím pojistným produktům, zdražuje v průměru o osm až devět procent ročně. V první polovině letošního roku to bylo o více než tři procenta, přičemž ve druhé polovině se tempo tradičně zrychluje. „Celoroční nárůst cen povinného ručení bude i letos obdobný jako v roce 2024,“ potvrzuje Karel Šultes, ředitel produktu a datové analýzy skupiny Klik.cz, od níž data pocházejí.

Způsobuje to především takzvaná škodní inflace. Zjednodušeně řečeno zdražování oprav, náhradních dílů a práce v autoservisech. „V letech 2020 až 2024 rostly majetkové škody tempem 6 až 11 procent ročně, u újmy na zdraví kolem čtyř ročně,“ vyčísluje mluvčí Slavia pojišťovny Václav Bálek. Průměrná výše vyplacených škod i dnes převyšuje inflaci měřenou Českým statistickým úřadem. Potvrzuje to i Uniqa. „Škodní inflace se blíží hranici sedmi procent,“ uvádí mluvčí Veronika Hešíková.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak škodní inflace ovlivnila růst cen povinného ručení.
  • Proč se rozdíly v cenách mezi pojišťovnami pohybují v desítkách procent.
  • Proč mají Rakušané povinné ručení násobně dražší.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Více informací ze světa ekonomiky, investic, technologií, práva či lifestylu si přečtěte v aktuálním vydání týdeníku Ekonom.