Ačkoliv ve Špindlerově Mlýně letní sezona už skončila a do zimní je ještě pořádně daleko, v nejznámějším horském středisku u nás bylo druhý říjnový víkend rušno. Skupinky místních i přespolních v sobotu mířily hlavně do hotelu Belmonte v centru obce, který letos koupila Penta Real Estate Marka Dospivy. Právě miliardář a významný pražský developer stojí za ambiciózním plánem výstavby zcela nového náměstí, což u místních vyvolává velká očekávání i obavy.
Penta moc dobře chápe, že místní obyvatele, kteří tak nelibě nesou jakékoliv bourání starší zástavby (nedávno šly k zemi například hotel Start či bývalá zotavovna Jiskra), se musí pokusit dostat na svou stranu. A tak do komunikace s nimi investuje hodně času i peněz. I proto je zástupci Penty svolali o víkendu do hotelu Belmonte, aby jim v místní restauraci společně s vedením města prezentovali své záměry a oznámili též spuštění mezinárodní architektonické soutěže. Z ní pak vzejde návrh, podle kterého se začne stavět.
Co se dočtete dál
- Co chce Penta v Špindlu postavit.
- Jak bude probíhat architektonická soutěž.
- Kdo usedne v porotě.
- Kdy by se mohlo začít stavět.
