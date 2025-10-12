Svůj plán vybudovat nový fond zaměřený na investice do firem s obratem přes 100 milionů korun a s diverzitou ve vedení představila v dubnu letošního roku. Teď má slovenská investorka trvale žijící v Praze Emília Mamajová hotovo. Tedy alespoň z pohledu získaného kapitálu. Společnost Everita Capital, kterou založila společně s finančníkem Marko Jojičem, uzavřela v těchto dnech svůj první fond Everita Fund I cílí na palebnou sílu 40 milionů eur, tedy zhruba miliardu korun. Od koho peníze získali? A jak s nimi naloží?
Co se dočtete dál
- Kdo stojí za skupinou Everita Capital.
- Kdo do nového fondu investoval.
- Na jaké investice se nový fond zaměří.
