Svůj plán vybudovat nový fond zaměřený na investice do firem s obratem přes 100 milionů korun a s diverzitou ve vedení představila v dubnu letošního roku. Teď má slovenská investorka trvale žijící v Praze Emília Mamajová hotovo. Tedy alespoň z pohledu získaného kapitálu. Společnost Everita Capital, kterou založila společně s finančníkem Marko Jojičem, uzavřela v těchto dnech svůj první fond Everita Fund I cílí na palebnou sílu 40 milionů eur, tedy zhruba miliardu korun. Od koho peníze získali? A jak s nimi naloží? 

