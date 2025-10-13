Loterijní příběh Karla Komárka se dostává do další fáze. Skupina Allwyn, která patří do jeho impéria KKCG, míří na burzu. Allwyn totiž naplno pohltí řeckou sázkovou a loterijní společnost OPAP a spojená společnost bude mít hodnotu vlastního kapitálu 16 miliard eur (389 miliard korun). Půjde o největší loterijní firmu na světě obchodovanou na burze a druhou největší v gamingu po irské společnosti Flutter Entertainment.
