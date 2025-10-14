Třinecké železárny už letos v květnu pozastavily projekt stavby elektrické obloukové pece za více než 10 miliard korun. Pro huť klíčový projekt, jenž má snížit její emise oxidu uhličitého, se firmě ani přes miliardové dotace ekonomicky nevyplatí. Odložení ale není zrušení. Proto chtěl Státní fond pro životní prostředí (SFŽP), přes nějž by investiční podpora šla, po Třinci vědět, na čem je. A jestli firma začne příští rok elektropec stavět a dotace čerpat. Podle původních plánů mělo být hotovo do prosince 2028.
Vedení poslední domácí hutě s vysokými pecemi a ocelárnou ale na přímý dotaz SFŽP nedávno odpovědělo, že projekt obloukové pece ruší. Informaci HN potvrdil generální ředitel Třineckých železáren Roman Heide. „Při současných cenách oceli a nákladech na její výrobu si investici do obloukové pece nemůžeme dovolit. Museli jsme proto projekt zatím ukončit. Do budoucna se stavbou obloukové pece pořád počítáme. Začínáme ale úplně od začátku,“ řekl HN Heide.
Co se dočtete dál
- V jakém stavu je investice hutě do obloukové pece a co s ní bude.
- Jaké investice Třinecké železárny udělají.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.