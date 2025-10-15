Když se mluví o štěstí, může to znít trochu vágně nebo idealisticky. Přesto se tento fenomén už léta zkoumá velmi konkrétně. Pomocí dat, dlouhodobých průzkumů i historických souvislostí. Profesor Christian Bjørnskov z Aarhuské univerzity, jeden z nejuznávanějších odborníků na výzkum štěstí a společenské důvěry, mimo jiné říká, že štěstí si lze koupit i za peníze. „Ale záleží na tom, jak peníze utratíte,“ upozorňuje. V rozhovoru vysvětluje, odkud se štěstí bere, proč se lidé v některých zemích cítí šťastnější než jinde a proč tuto výhodu není snadné přenést jinam. Mluví také o vlivu imigrace, korupce, populismu a digitálních technologií na důvěru a životní spokojenost. Bjørnskov byl jedním z hlavních řečníků konference WINIR, kterou hostila Fakulta podnikohospodářská VŠE.

Čím se dá vysvětlit, že v severských zemích se lidé dlouhodobě počítají mezi nejšťastnější na světě?

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • S čím souvisí, že lidé v severských zemích patří mezi nejšťastnější na světě.
  • Lze model severského štěstí přenést i do jiných zemí.
  • Jakou roli v dlouhodobém štěstí lidí hraje sociální stát a jaký vliv na štěstí má korupce.
  • Kdy je možné si koupit štěstí za peníze a jak vysoká míra štěstí ovlivňuje podnikání.
  • Do jaké míry jsou ve firmách potřební manažeři štěstí.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Více informací ze světa ekonomiky, investic, technologií, práva či lifestylu si přečtěte v aktuálním vydání týdeníku Ekonom.