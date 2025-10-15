Když se mluví o štěstí, může to znít trochu vágně nebo idealisticky. Přesto se tento fenomén už léta zkoumá velmi konkrétně. Pomocí dat, dlouhodobých průzkumů i historických souvislostí. Profesor Christian Bjørnskov z Aarhuské univerzity, jeden z nejuznávanějších odborníků na výzkum štěstí a společenské důvěry, mimo jiné říká, že štěstí si lze koupit i za peníze. „Ale záleží na tom, jak peníze utratíte,“ upozorňuje. V rozhovoru vysvětluje, odkud se štěstí bere, proč se lidé v některých zemích cítí šťastnější než jinde a proč tuto výhodu není snadné přenést jinam. Mluví také o vlivu imigrace, korupce, populismu a digitálních technologií na důvěru a životní spokojenost. Bjørnskov byl jedním z hlavních řečníků konference WINIR, kterou hostila Fakulta podnikohospodářská VŠE.
Čím se dá vysvětlit, že v severských zemích se lidé dlouhodobě počítají mezi nejšťastnější na světě?
Co se dočtete dál
- S čím souvisí, že lidé v severských zemích patří mezi nejšťastnější na světě.
- Lze model severského štěstí přenést i do jiných zemí.
- Jakou roli v dlouhodobém štěstí lidí hraje sociální stát a jaký vliv na štěstí má korupce.
- Kdy je možné si koupit štěstí za peníze a jak vysoká míra štěstí ovlivňuje podnikání.
- Do jaké míry jsou ve firmách potřební manažeři štěstí.
