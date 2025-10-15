Plzeňský krajský soud ve středu vyhlásil konkurz na společnost Bohemia Healing Marienbad Waters a. s. (BHMW), výrobce minerálek z Bíliny, Zaječic nebo Mariánských Lázní. Soud tak reagoval na schůzi věřitelů z 10. října, která rozhodla, že způsobem řešení úpadku dlužníka bude konkurz, nikoli navržená reorganizace. Soud je tímto rozhodnutím schůze věřitelů vázán. Rozhodnutí zveřejnil Krajský soud Plzeň v Insolvenčním rejstříku.
Soud zároveň pověřil znalce, aby vypracoval posudek o ceně společnosti. O krachující firmu se zajímá i středoevropský lídr ve výrobě minerálních vod, společnost Mattoni 1873, zjistila ČTK. BHMW se ocitla v platební neschopnosti a z údajů v insolvenčním rejstříku vyplývá, že celková výše přihlášených pohledávek činí více než jednu miliardu korun.
Podle návrhu na vyhlášení insolvence, který podala společnost BHMW 12. června, se firma dostala do hospodářských problémů kombinací několika vnějších a systémových faktorů. Jedním z nich byla pandemie onemocnění COVID-19, která významně zasáhla exportní aktivity navrhovatele do Číny a zemí Blízkého východu. Kromě toho byla kvůli globálnímu nedostatku čipů a výpadkům v dodavatelských řetězcích zpožděna instalace nové stáčecí linky v Mariánských Lázních.
Jak v úterý řekl ČTK při otevření nové haly stáčírny Magnesia v Mnichově na Chebsku majitel a prezident společnosti Mattoni 1873 Alessandro Pasquale, firma Mattoni situaci BHMW sleduje a případné aukce se možná zúčastní. „Společnost BHMW nás samozřejmě zajímá, protože je z našeho regionu, který podporujeme. Myslím, že půjdeme do aukce. Té se asi zúčastníme. Ale nejsem si jistý, jestli bude transparentní, protože jsem slyšel už o předběžných dohodách, což mě překvapilo. Takže uvidíme, my se případně budeme účastnit, ale transparentně,“ řekl majitel Mattoni 1873 Pasquale.
BHMW provedla v posledních letech rozsáhlou rekonstrukci objektu v Bílině, v roce 2018 dokončila první etapu modernizace závodu v Mariánských Lázních, včetně rekonstrukce historické budovy a objektu stáčírny, v roce 2022 dokončila druhou etapu modernizace závodu v Mariánských Lázních. Své podnikatelské aktivity BHMW financovala především z deseti veřejných emisí dluhopisů a jedné privátní emise, v rámci kterých se zavázala hradit držitelům dluhopisů pravidelný úrok a ke dni splatnosti příslušné emise jim vrátit jistinu.
